Милый кроха: Янис Тимма навестил сына от бывшей жены, оставленной ради Анны Седоковой

Анна Седокова в сентябре 2020 года в третий раз вышла замуж за латвийского футболиста Яниса Тимму. Сейчас спортсмен выступает за подмосковную команду «Химки». А о том, что у них отношения, заговорили еще летом 2019-го, заметив их вместе на турецком курорте.

При этом у бойфренда певицы и его официальной на тот момент жены Саны Тиммы были противоположные версии происходящего. Девушка утверждала, что муж предал ее и их маленького ребенка Кристиана (мальчику был годик на тот момент). А Янис заявлял, что они уже давно живут раздельно, осталось лишь узаконить этот развод. Как бы то ни было, разбитая чаша любви не склеилась — мужчина перебрался окончательно в Россию, а его наследник остался с мамой в Латвии.

Футболист заявлял: «Самое важное для меня — забота о сыне Кристиане». Правда, как он это будет делать на расстоянии, не уточнял. Но недавно он навестил сына, отметившись с ним на прогулке по побережью Балтийского моря в Юрмале. Янис подарил малышу игрушки, чему тот был безмерно рад. По крайней мере, на обнародованном в Сети фото ребенок выглядит очень счастливым.

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