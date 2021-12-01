Анна Седокова хочет, чтобы в России появился цензурный рэпер для детской аудитории

Певица Анна Седокова запретила своему 4-летнему сыну слушать песни рэперов с нецензурной лексикой.

«Гектор — такой парень, что хочет слушать такую же музыку, какую слушают ребята постарше. И каким-то образом у него обязательно находится песня с не совсем приличными словами, — поделилась звезда в новом интервью. — Я действительно говорила Гектору: «Не разрешаю тебе такую музыку слушать». Сейчас он уже подходит: «Мама, эту можно?» Я говорю: «Нет». Пытаюсь ему показать какой-то другой музыкальный мир: другие биты, других исполнителей».

Подписчики посоветовали артистке подходящий лайфхак — дать послушать сыну новый альбом группы «Каста» под названием «Альбомба». Это рэперская пластинка, сочетающая в себе взрослые биты и детские игровые тексты, в которых нет нецензурных слов. Седокова пришла в восторг от этого альбома, ее сыну он тоже понравился.

«Хочется побольше такой музыки. Хочется, чтобы появились рэперы конкретно для этого поколения — от 4 до 5 лет. Потому что процент детей, которые слушают сейчас взрослую музыку, очень большой. Родители будут рады, если дети станут слушать модную музыку без ругательств, но с крутыми битами», — цитирует Анну сайт Teleprogramma.pro.

38-летняя артистка добавила, что любой исполнитель, который поддержит этот формат, станет очень успешным и заработает большие деньги на стриме детской музыки.

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