«Отправлю ему цветы»: Курбан Омаров высмеял Данко

На днях певец Данко высказал свою точку зрения по поводу развода Ксении Бородиной и Курбана Омарова. По мнению артиста, бизнесмен нужен был телеведущей только «для здоровья», а любила она всегда Леню Нерушенко.

«Она не любила Курбана, вот и бросила. Все эти «Омары Помоевы», возможно, ей нужны были только для здоровья», — цитирует Данко «Собеседник».

Омаров не стал молчать и ответил в своем инстаграме.

«Малыш, выросший не по годам, пытался оскорбить меня, заодно исковеркал фамилию того, за кого заступался. Видимо, хотел как лучше, получилось как всегда. Отправлю ему цветы, чтобы не расстраивался. А в это время его вторая половинка довольно-таки заботливо учила меня, как правильно вставать на доску. Какой-то диссонанс получается. Я как-то небезразличен к этой семье. Но мне кажется, ему надо внимательней смотреть в свою тарелку, мало ли. Я все-таки свободный, могу и ответить», — написал Омаров в микроблоге.

Напомним, Курбан Омаров и Ксения Бородина развелись 6 августа после шести лет совместной жизни. О причинах они не рассказывали, но Ксения не один раз намекала, что все дело в неверности бизнесмена.

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