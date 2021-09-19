«Покуролесить с Курбановной»: Курбан Омаров показал дочь Ксении Бородиной на прогулке

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной — Курбан Омаров — разместил на личной странице в Instagram совместное фото с дочерью Теоной.

Омаров облачился в джоггеры оливкового цвета и белоснежную футболку. Также бизнесмен выбрал болоневый жилет с синими и защитными вставками. В качестве обуви для прогулки знаменитость предпочел белоснежные кроссовки.

Малышка Теона позировала рядом с папой. Дочь Бородиной и Омарова надела на встречу с отцом розовую толстовку с Микки Маусом и светло-голубые джинсы свободного кроя. Также девочка отдала предпочтение красно-черным кроссовкам.

«Выскочили покуролесить с Курбановной. На гитаре, говорит, хочу научиться играть, поэтому поехали в парк аттракционов. В парке сели макияж делать. Со стороны все это может показаться каким-то каламбуром, но нет, у нее все четко. Есть план, видим цель — не видим препятствий. Ножку тоже не забыли поставить, если что», — похвастался деловой дочерью Омаров.

Напомним, ранее Курбан Омаров прокатил Теону по ночной Москве. В это время Ксения Бородина повеселилась с друзьями на вечеринке.

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