Рудковская эмоционально ответила Тарасовой: «Пусть не произносит мою фамилию и не трогает нашего ребенка»

Жена Евгения Плющенко была возмущена тем, как о ней отозвалась тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она также встала на защиту своего мужа и сына.

Яна Рудковская обычно не только посещает светские рауты, но и часто сопровождает мужа Евгения Плющенко во время поездок на соревнования. Они растят сына Александра, который пошел по стопам отца. Восьмилетний мальчик уже приносит домой медали.

Однако в шоу «Секрет на миллион» заслеженный тренер страны Татьяна Тарасова сказала, что Плющенко не сравнится с Алексеем Ягудиным. Более того, она отметила, что пока не видит особых способностей у сына фигуриста, но не исключила, что со временем это изменится.

Рудковская была не согласна с Тарасовой. Она напомнила, что у ее мужа четыре олимпийские медали, а у Ягудина — одна. Когда же тренер отказалась отвечать жене спортсмена, то это снова вызвало негодование у светской львицы.

«Кто такая Яна Рудковская, чтобы ей отвечать?» — заявила Тарасова, пишет «Спорт-Экспресс».

После этого Яна решила опубликовать свой комментарий в соцсети. Она не скрывала своего гнева и негодования, поэтому была резка.

«Можно донести до всеми уважаемой Татьяны Анатольевны, что если я никто, то пусть она более не произносит мою фамилию и не трогает нашего ребенка. Рейтинги мы ей подняли. Надеюсь, ее цель достигнута! Думаю, все мамы поймут, о чем я, и до нее это когда-нибудь дойдет. Ну а у Сани после этих предсказаний еще больше будет стимула в спорте», — сказала жена Плющенко.

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