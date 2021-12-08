Бузова, Медведева и родители: как Даня Милохин отметил свое 20-летие

Накануне Даня Милохин отметил свое 20-летие. Вечеринка прошла в стиле глэм-рок, а ее ведущей была Ида Галич. Поздравить тиктокера с юбилеем пришли Ольга Бузова, Настя Ивлеева, Андрей Малахов, Евгения Медведева, приемные родители и друзья.

«С днем рождения, сын! Помню первый день, когда мы встретились, с того момента прошло уже почти 7 лет, тогда мы были совсем другие. Я не знал, как вести себя с тобой, но ты светился добротой и счастьем. Да, я научил тебя каким-то моментам, но ты научил меня гораздо большему. Ты показал мне, что мир на самом деле такой огромный и такой прекрасный. И люди вокруг отнюдь не враждебны, а в большинстве очень милые и добрые, и в каждом есть добро. Ты показал самое главное: доброта и любовь – это самое ценное в этой жизни… Спасибо тебе, люблю тебя!» — цитирует «Комсомольская правда» приемного отца Милохина Дмитрия Тюленева.

Гости вечеринки подарили Дане мягкие игрушки, спортивную обувь и одежду, часы. Кроме того, Николай Басков и Милохин представили новую песню.

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