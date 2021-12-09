Долина в лиловом костюме предстала с мужем Нетребко на съемках «Маски»

Артистка поделилась кадрами из нового новогоднего выпуска шоу. Даже Юсиф Эйвазов приехал для такого случая.

Лариса Долина уже давно стала народной артисткой. Она не перестает удивлять публику: певица записывает хиты с молодыми исполнителями, участвует в разных шоу и экспериментирует со стилем.

Примечательно, что артистка носит как косухи, так и нежные платья. Даже дреды звезда делала, чтобы выглядеть как рокерша. С наступлением зимы у нее прибавилось работы.

Недавно Долина выступила на «Песне года» в фантазийном костюме с пышными рукавами. А вот накануне певица посетила съемки новогоднего выпуска шоу «Маска».

На этот раз в студии собралось много звезд, включая Валерию, все они принимали участие в проекте ранее. Лариса Александровна была в лиловом брючном костюме с жакетом на запах. Она с радостью встретилась с Юсифом Эйвазовым. Муж Анны Нетребко приехал ради съемок из Милана.

«Невероятный Юсиф! Мировая звезда оперной сцены, желанный гость в самых титулованных театрах, с потрясающей красоты голосом, обаянием! Очень теплый, сердечный и добрый! Счастлива была два дня находиться рядом на съемках новогодней «Маски». Договорились записать дуэт, который для нас напишет наш обоюдно любимый Максимом Фадеевым», — поделилась звезда.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.