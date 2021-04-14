«Отлично скрывает недостатки фигуры»: Семенович в платье на запах и туфлях-лодочках устроила вечерний променад

Анна Семенович не только успешная певица, но и девушка обладающая нестандартной фигурой. Она не скрывает, что по этой причине порой испытывает трудности с подбором гардероба. Однако за то время, что артистка выступает на сцене, она научилась сочетать наряды, которые подчеркивают достоинства и скрывают изъяны.

На днях певица стала гостьей на передаче «Модный приговор». Там она отметилась в кружевном платье с тонким ремешком. Семенович не побоялась выбрать облегающий наряд. А вот для вечерней прогулки по Москве девушка выбрала более элегантный и лакончиный аутфит. Она позировала на мосту в платье на запах чернильного цвета. Наряд длины миди позволил ей открыть ноги, а туфли-лодочки на каблуке прибавили роста.

А для портала Teleprogramma.pro оценила ее лук стилист-имиджмейкер Аня Морозова.

«Образ хороший! Удачно подобран фасон платья, потому что платье на запах с V-образным вырезом отлично скрывает недостатки фигуры плюс визуально моделирует силуэт за счет V-образного выреза, который визуально удлиняет шею и смещает акцент с широких плеч в зону талию. Плюс разрез на платье тоже способствует вытягиванию силуэта, как и вертикальные линии — они делают его стройнее и выше. Единственное, у меня вопрос по поводу цвета. Можно было бы добавить либо яркие аксессуары либо обувь или просто выбрать другой цвет платья. Цвет ассоциируется у человека с комфортном, стабильностью, а в данном случае хотелось бы какой-то легкости добавить в образ. Если бы платье было на несколько тонов светлее, то было бы лучше. А такой темно-синий цвет, мне кажется, даже придает Ане возраста», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Аня Морозова — стилист-имиджмейкер. Она выпускница МГИМО, окончила Британскую высшую школу дизайна (БВШД), а также «Школу дизайна» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Опыт работы — 4 года.

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