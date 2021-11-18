Повалил на пол и смеется: Подольская показала, как годовалый малыш Преснякова с утра резвится с любимой игрушкой

В семье Владимира Преснякова – младшего и Натальи Подольской двое детей. Младшенькому Ване в октябре исполнился годик, и первый день рождения именинник праздновал в кругу своей большой семьи.
иван прес
Каждый день малыш дарит маме и папе поводы для улыбок. На этот раз он проснулся очень рано, когда на часах не было и семи, и принялся играть с любимой игрушкой. Подольская поспешила запечатлеть эти мгновения на видео.
«Ванин дружочек Миша. Ой какой дружок. Доброе утро, малыш!» — приговаривала мама за кадром.
На видео малыш Ваня повалил плюшевого медведя, который намного больше него самого по размерам, и уткнулся в него головой. Заливаясь от смеха, мальчик решил, что всем пора вставать, и некоторое время возился с другом на полу.
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