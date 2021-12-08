«Вот это раздобрела»: пополневшая Бузова в мини-платье и белоснежной шубе приехала на вечеринку

Ольга Бузова является одной из самых популярных исполнительниц в стране. Она не скрывает, что любит удивлять поклонников. В этом году Ольга стала ведущий нескольких новых проектов. Она даже сыграла в голливудском кино.

Лишь перед Новым годом артистка устроила себе перерыв, чтобы набраться сил. Но на днях она посетила праздник Дани Милохина и приняла участие в фотосессии.

А вот 8 декабря Бузова отправилась на новогоднюю вечеринку канала «Муз-ТВ». Для такого случая она облачилась в мини-платье белого цвета с мерцающим эффектом. Наряд облегал ее фигуру. Ботфорты визуально удлинили ее ноги. Певица также надела белоснежную шубу. В руках у нее была сумка Louis Vuitton. Ольга на машине отправилась на концерты.

Потом она запечатлела себя уже без мехов. Телеведущая решила потанцевать прямо в гримерке. При этом она не скрыла пополневшие формы. Бузова сама призналась, что набрала вес за последние недели.

Поклонники были удивлены тем, как выглядит звезда. Одни восхитились тем, какой у нее наряд. Другие раскритиковали артистку. «На Полину Гагарину стала похожа», «Что за безвкусица?», «Шуба хорошо, но дешевое платье зачем?», «Оля, вот это ты раздобрела! Такие формы», «Вот это живот», «Наряд просто шик! Зажигай детка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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