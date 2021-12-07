«Как пуговки налились»: Бузова в алом платье в пол без бюстгальтера засветила упругий бюст на съемке

Певица покрасовалась в праздничном образе. При этом она смутила поклонников, так как была без белья.

Ольга Бузова является популярной исполнительницей. Она привыкла к тому, что всегда находится в центре внимания. В этом году телеведущая рассталась с Давой и покинула пост ведущей «Дома-2».

При этом она также стала сниматься в новых проектах. Певица ездила в Минск на съемки шоу «Х-Фактор», в котором стала наставницей. Она лишь недавно на время сделала перерыв, так как провела время в клинике.

На этот раз Ольга приехала на съемки. На днях она уже отметилась на шоу Comedy Club и повеселилась на вечеринке у Дани Милохина. Теперь телеведущая поделилась кадрами с фотосессии.

Она позировала с каре и в алом платье в пол с пайетками. Локоны артистке завили, а благодаря наряду с разрезом она показала стройные ноги. При этом Бузова не скрыла, что была без бюстгальтера. Она засветила бюст.

По словам Ольги, за последние недели она поправилась. Артистка надеется вернуться в форму. Но поклонники посчитали, что она хорошо выглядит. Многие адресовали ей комплименты.

«Какая красотка», «Как мне нравится ваш образ», «Оля, ну опять без белья», «Как пуговки налились», «Спасибо, что в трусиках», «Какая талия», «Наряд идеально сидит», «Считай, что к Новому году готова», «Ты просто прелесть», «Прическа просто омолодила», «Мэрилин по-новому», — прокомментировали кадры подписчики.

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