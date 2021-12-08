А вам слабо? Ани Лорак похвасталась сексуальными кубиками на животе в спортивном зале

Звезда показала свое накаченное тело в лосинах и топе.

Ани Лорак блеснула своим спортивным телом в тренажерном зале. Певица облачилась в облегающие секси-лосины и кроп-топ, которые обнажили ее рельефный живот с кубиками мышц.

Поклонники, которые увидели фото Ани Лорак в таком виде в ее личном блоге, были сильно впечатлены.

«Нереальная!», «В отличной форме! Умничка, ты лучшая!», «Вот это кубики!», «Вау! У меня теперь комплекс неполноценности будет», «Ого, вот это живот, просто огонь!», «Как ты добилась такого результата? Просто глазам не верится!» — восхитились фолловеры.

Лорак же подписала свое фото так: «Держу баланс в последний месяц уходящего года. До Нового года осталось три недели».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.