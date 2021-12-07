«Совершенство!»: Лобода, красиво покачивая сочным бюстом, устроила дефиле в золотом купальнике

Светлана Лобода устроила впечатляющее дефиле в золотом купальнике под собственную песню «Занесло». Пока звезда кормит своих поклонников отрывками из этого нового сингла, обещая представить широкой публике 10 декабря его полностью.

Певица облачилась в золотое монокини, изящные туфельки на каблучке, небрежно накинув на плечи халатик и покачивая роскошной грудью и аппетитными бедрами, прошлась перед камерой.

Это эротичное видео можно посмотреть в ее блоге. И оно с каждой минутой набирает количество просмотров все больше и больше. Все-таки Светлана Лобода умеет заворожить своим притягательным эротизмом!

«Совершенство!», «Какая вы красивая», «Глаз не оторвать!», «Нельзя быть такой красивой», — прокомментировали ролик фолловеры.

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