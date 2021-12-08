Вау! А сверху еще интереснее! Пегова показала аппетитную фигуру в бикини в любопытном ракурсе

Звезда отдыхает в Египте в компании дочки.

Ирина Пегова выбрала для зимнего отдыха с дочкой Татьяной египетский Шарм-эль-Шейх, звезда не стала ездить по утомительным экскурсиям и шопингу и погрузилась в релакс у моря. Тем более каникулы на сей раз у актрисы были короткими — всего пять дней.

Однако этого периода, заявила она, ей хватило, чтобы отрешиться от бренности будней и развеяться.

«Пять дней — это идеальный вариант для перезагрузки и переключения каналов», — написала Пегова в личном блоге.

На прощание звезда выставила фото в бикини, блеснув своей аппетитной фигурой в необычном ракурсе.

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