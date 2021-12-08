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«Мы подготовили нечто невероятное»: НТВ раскрыл детали «Новогодней маски» и показал фото со съемок

Телезрителей ждет масса сюрпризов от жюри и абсолютно новые десять масок, которые разработаны специального для праздничного шоу.

«Мы подготовили нечто невероятное»: НТВ раскрыл детали «Новогодней маски» и показал фото со съемок
НТВ покажет «Новогоднюю Маску». Фото: НТВ

31 декабря НТВ готовится порадовать всех поклонников шоу «Маска» праздничной программой — «Новогодней маской». Телеканал обещает, что зрелище будет невероятно фееричным.

Специально для него разработаны и изготовлены десять абсолютно новых масок.

Певица Валерия
Певица Валерия на «Новогодней маске». Фото: НТВ

«Как и в прошлом году, мы решили сделать зрителям НТВ подарок на Новый год и вновь выпустить специальный выпуск главного шоу последнего десятилетия — «Новогоднюю маску», — поделился генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн. — Мы подготовили нечто невероятное: дуэты, которые зрители увидят в новогоднюю ночь, уверены, всех поразят. Одним словом, в этом году на НТВ вновь будет настоящая музыкальная феерия».

Развлекать зрителей, а заодно оценивать выступления участников шоу «Новогодняя маска», будет компетентное жюри.

Члены жюри Регина Тодоренко и Александр Ревва
Члены жюри Регина Тодоренко и Александр Ревва. Фото: НТВ

Все судьи хорошо знакомы поклонникам «Маски». Это — Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко, Александр Ревва. Вести шоу будет Вячеслав Макаров.

Напомним, Новогодний выпуск шоу «Маска», вышедший в эфир 31 декабря 2020 года, имел оглушительный успех: НТВ вышел на первое место, обойдя «Первый канал» и «Россию 1».

Члены жюри Валерия и Филипп Киркоров
Члены жюри Валерия и Филипп Киркоров. Фото: НТВ

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«Маска-2»ВалерияКанал НТВНовый годРегина ТодоренкоТимур ВайнштейнФилипп Киркоров