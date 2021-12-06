«У меня будет два дуэта»: ведущий шоу «Маска» раскрыл секрет новогоднего эфира программы

Шоу «Маска» — один из самых популярных музыкальных проектов на телеканале НТВ.

В эфир вышло уже два сезона шоу, которое демонстрирует неизменно высокие рейтинги.

В середине февраля будущего года в эфир НТВ выйдет уже третий по счету сезон шоу «Маска».

Ну а пока телезрители с нетерпением и предвкушением ждут новогоднюю программу шоу «Маска». Бессменный ведущей проекта Вячеслав Макаров подогревает интерес аудитории к предстоящему праздничному эфиру.

Он дал понять, что, вероятно, появится не в качестве ведущего, а в качестве участника новогодней программы.

В микроблоге он поделился видео, на котором танцует в маске Банана — в ней во втором сезоне проекта выступал Юрий Стоянов.

«Ждете новогоднюю «Маску»? — спросил Вячеслав Макаров у подписчиков. — У меня будет два дуэта».

Аудитория Вячеслава Макарова ответила утвердительно. Все ждут не только новогоднюю «Маску», но и третий сезон проекта, который вновь будет полон неожиданных сюрпризов и перевоплощений.

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