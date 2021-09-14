НТВ рассекретил имена участников и ведущих шоу «Маска» по-новому

Проект под название «Шоумаскгоун» стартует на телеканале НТВ уже в сентябре.

Совсем скоро на телеканале НТВ состоится премьера нового проекта под названием «Шоумаскгоун». В нем за звание лучшего сразятся участники трех проектов — «Маска», «Ты супер!» и «Суперстар».

Телеканал НТВ рассекретил их имена – это Анатолий Цой, Карина Кокс и Стас Костюшкин, Юлия Паршута, Кирилл Туриченко, Марк Тишман. Диана Анкудинова, Алиса Мон и ведущий проекта «Маска» Вячеслав Макаров, который теперь будет находиться по другую сторону баррикад.

Жюри на этом шоу не будет, конкурсантам предстоит самим решать судьбу своих коллег.

Создатели проекта утверждают, что «Шоумаскгоун» будет не только фееричным по составу участников и их исполнительскому мастерству, телезрителей ждет еще и необычное зрелище.

Впервые проект телеканала был создан с использованием технологии расширенной реальности, что позволило сделать номера артистов программы просто фантастическими. Поклонники проекта смогут не только насладиться не только вокальными данными участников, но и вместе с ними переместиться в другой город и даже на другую планету.

В эфир выйдет девять выпусков «Шоумаскгоун», а вести их будут резидент Comedy Club, финалист второго сезона шоу «Маска» Тимур Батрутдинов и шоумен и член жюри шоу «Маска» Тимур Родригез.

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