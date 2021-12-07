«Уже стройнее дочки»: Пегова превзошла наследницу, выйдя в Египте на променад в шортах

Ирина Пегова после своего участия в «Ледниковом периоде» заметно похудела из-за усиленных репетиций. В итоге актриса решила поддерживать форму и ей это удалось. Сейчас любимица публики удивляет своих поклонников подтянутым телом и стройностью.
43-летняя звезда уверенно носит шорты в Египте, куда улетела с 16-летней дочкой от экс-мужа Дмитрия Орлова Татьяной. В настоящий момент родственницы сравнялись в своей красоте и стройности, а кое-кто уверен, что мама выглядит даже интереснее.
В личном блоге Ирина Пегова показала кадры со своего отпуска, которые горячо обсуждаются публикой.
«Уже стройнее дочки», «Подумала издалека, что Таня», «Как девочка стала», — написали пользователи Сети.
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