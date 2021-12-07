«Упс! Молнию забыла поднять?»: 43-летняя Пегова в лифчике блеснула стройным секси-телом

Ирина Пегова похвасталась постройневшей фигурой в Instagram. На пляжном фото актриса позировала в соблазнительном платье, которое заменило ей тунику. При этом экс-жена Дмитрия Орлова забыла поднять молнию на спине, засветив бюстгальтер. Пегова обладает «сочными» формами и не стесняется демонстрировать их на отдыхе, щеголяя в купальнике.

«Упс! Молнию забыла поднять??», «Как она круто постройнела… Стала еще краше», «Умничка!! Завидуем вашему отдыху на морях», «Красиво жить не запретишь! Имеет право», «Сама оплачивает и отдыхает как хочет!», «Отпад! Со спины просто стройняшка», «Лифчик виден!! Это так и было задумано??», «Платье для проказницы… спина-то голая», «Ну спелая вишенка! Красотка», «Спинка гладкая без валиков и складок», «Стройняшка», «Стрекоза», — пишут фолловеры.

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