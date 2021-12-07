Знойная леди в шляпе: постройневшая Пегова эротично позировала на пляже, кокетливо вздернув плечиком

Ирина Пегова отдыхает в Египте вместе с дочкой Татьяной.

Ирина Пегова улетела в Шарм-эль-Шейх в компании дочери Татьяны от экс-мужа Дмитрия Орлова. Родственницы наслаждаются прогулками, купанием в Красном море и солнечными ваннами.

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Ирина Пегова поражает публику постройневшим телом, которого она добилась усиленными тренировками в течение года. Сейчас актриса вошла в свою идеальную форму.

В личном блоге Ирина Пегова поделилась сексуальной фотографией, на которой она красиво позирует в шляпе, кокетливо подняв плечико.

«Наша красавица», «Обожаем вас», «Бесподобна», Ирина, вы все красивее и красивее», — прокомментировали обнародованный снимок звезды ее поклонники в личном блоге.

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