«Особой любви к театру не испытывала»: Марина Зудина объяснила свое отношение к МХТ им. Чехова после смерти Олега Табакова

Актриса Марина Зудина призналась, что атмосфера настолько изменилась, что эмоциональная связь была потеряна.

В конце октября известный актер Константин Хабенский был назначен новым художественным руководителем МХТ имени Чехова.

Одним из первых его решений было возвращение в репертуар театра спектакля «Идеальный муж», в котором играет вдова ныне покойного Олега Табакова, много лет руководившего МХТ.

Таким образом, ранее покинувшая этот театр Марина Зудина вернулась на его сцену, поскольку играет в этом спектакле.

Между тем, сама актриса призналась, что особых эмоций по этому поводу не испытала. Она перестала в принципе что-либо чувствовать к МХТ.

«Я достаточно спокойно стала относиться к тому, что снимают из репертуара спектакли, просто потому что эмоциональная связь с театром была потеряна, — поделилась Марина Зудина. — Для меня театр был всегда пространством, приходя в которое ты подключаешься к творческой энергии, которая тебя заполняет изнутри и дает силы. А последние годы атмосфера так изменилась, что и особой любви к театру я не испытывала».

Однако Марина Зудина призналась, что, выйдя на сцену МХТ, ощутила забытые эмоции от нахождения в стенах этого театра.

«Меньше всего думала о том, чтобы вернули в репертуар «Идеального мужа». Вернее, его вернули так быстро, что я даже подумать об этом не успела!» — цитирует Марину Зудину «Антенна».

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