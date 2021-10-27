«Я не являюсь актрисой этого театра»: Зудина прокомментировала назначение Хабенского худруком МХТ им. Чехова

Марина Зудина радостно отреагировала на новость о том, что Константин Хабенский возглавит театр, которым ранее руководил ее покойный муж Олег Табаков.

Вдова Олега Табакова, который много лет являлся худруком МХТ имени Чехова, Марина Зудина, восторженно отреагировала на новость о назначении худруком этого театра актера Константина Хабенского.

Марина Зудина посвятила этому событию пост в Instagram, заявив, что очень рада за МХТ имени Чехова. Она уверена, что ее эмоции разделяют и актеры этого театра.

«Константин Хабенский — новый худрук МХТ! Поэтому пусть лица артистов МХТ им Чехова сияют всеми возможными фильтрами. Искренне рада за весь коллектив театра! Я не являюсь актрисой этого театра, но это и мой праздник!» — написала Марина Зудина.

Подписчики вдовы Олега Табакова заявили, что разделяют ее радость по поводу этого события. Они назвали эту новость потрясающей.

Напомним, о том, что Константин Хабенский сменит на посту худрука МХТ имени Чехова Сергея Женовача, стало известно в эту среду, 27 октября.

Это не единственная перестановка в театрах Москвы. Стало известно, что новым генеральным директором МХАТа имени Горького назначен Владимир Кехман.

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