«Знает сильные и слабые стороны»: сын Табакова отреагировал на назначение Хабенского худруком МХТ им. Чехова

В эту среду, 27 октября, стало известно, что актер Константин Хабенский станет новым художественным руководителем МХТ имени Чехова.

Он заменит на этой должности Сергея Женовача, который, как утверждает пресс-служба Министерства культуры, ушел из театра по собственному желанию.

Павел Табаков, сын ныне покойного Олега Табакова, который много лет возглавлял МХТ имени Чехова, позитивно отреагировал на назначение Константина Хабенского на должность худрука легендарного театра.

«Сложно сказать, каких изменений я жду. Однако очень хорошо, что театр возглавит человек, который работает в нем на протяжении 15 лет. Он понимает людей, которые здесь работают, их нужды, а также знает их сильные и слабые стороны, поэтому здесь он будет успешен», — сказал Павел Табаков в беседе с РИА «ФАН».

Ранее о назначении Константина Хабенского высказывалась вдова Олега Табакова и мама Павла Табакова Марина Зудина. Актриса призналась, что очень рада за театр и его труппу.

Напомним, в эту среду также стало известно, что генеральным директором МХАТ имени Горького стал Владимир Кехман.

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