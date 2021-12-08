«Это очень смешно!»: как кокетливая собачка гостьи «Модного приговора» очаровала Хромченко

8 декабря программа «Модный приговор» на Первом канале началась необычно — с поздравлений Александра Васильева с днем рождения и его мини-интервью Эвелине Хромченко.

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Ведущий в беседе с коллегой признался, что ценит в мужчинах красоту, а в женщинах — ум. Однако не только эти моменты стали любопытными на шоу. В студию пришла гостья фэшн-преображения со своей собачкой, облаченной в бирюзовую горжетку. Она смогла покорить всех зрителей проекта в студии и его ведущих! Особенно впечатлилась Эвелина Хромченко.

Дело в том, что собачке по кличке Дульсинея очень понравилось ее отражение. И каждый раз, когда ее хозяйка выходила на подиум, она задерживалась возле зеркала и с необычайным любопытством изучала себя в нем.

«Это очень смешно! Я впервые вижу собаку, которая так внимательно рассматривает себя в зеркале!» — рассмеялась Хромченко.

Позже животное и вовсе плюнуло на всех окружающих и улеглось напротив любимого зеркала, чтобы изучить себя во всех подробностях.

«Мне кажется, что это какая-то реинкарнация, потому что собака не может себя так вести! Это явно какой-то человек!» — удивилась Хромченко.

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