В мужчинах ценит красоту, в женщинах – ум: что еще сказал Васильев о себе на интервью Хромченко

8 декабря ведущему «Модного приговора» Александру Васильеву исполнилось 63 года. В этот день Эвелина Хромченко решила лучше узнать своего коллегу и провела в эфире Первого канала мини-интервью с ним.

В результате стало известно, что историк моды больше всего ценит в людях ум и красоту. Причем в мужчинах — красоту, а в женщинах — ум. Самое любимое занятие у Александра — работа, его главная черта — прямота.

Счастьем он считает покой дома, а несчастьем — беспокойство вне дома. Любимый цвет Александра Васильева зеленый. «Потому что деньги?» — уточнила Эвелина Хромченко. «Нет! Потому что листва и экология!» — заверил ведущий. Стилист заметила, что всегда думала, что ее коллега прикрывает свою романтичную душу маской цинизма.

Васильев также сказал, что хотел бы жить у моря, никогда не желал стать другим человеком, готов прощать тщеславие. Он любит пить молоко, а есть «чистые, неиспорченные поварами продукты». Его любимый герой — Сергей Дягилев, а героиня — Эвелина Хромченко. Любимое имя ведущего — Александр. Он испытывает отвращение к грязи и обману.

«Мне понравилось», — резюмировал интервью Васильев.

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