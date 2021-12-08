«Вы понимаете, кто вы?»: Васильев принял поздравления с 63-летием от Хромченко, Барановской, Лолиты и других звезд

Историку моды, искусствоведу, эксперту по этикету и ведущему «Модного приговора» на Первом канале Александру Васильеву исполнилось 8 декабря 63 года.

Не удивительно, что фэшн-шоу началось с поздравлений. Эвелина Хромченко пожелала ему здоровья, радости и заметила, что его в гримерке ждет подарок от нее. Юлия Барановская вручила букет ведущему от всей команды проекта, включая Надежду Бабкину, которой не было в студии в этот день.

«Александр, вы понимаете, кто вы? Вы большой профессионал и для нас огромное удовольствие работать вместе с нами! Вы капитан огромного модного корабля!» — сказала Юлия.

Надежда Бабкина передала Александру Васильеву видеопоздравление, заметив, что он уникальный человек, от которого всегда узнаешь что-то новое.

«Я безумно рад и тронут, что мои коллеги меня так тепло поздравили. Я так люблю эту программу, что в свой день рождения готов вести ее!» — сказал историк моды.

Александр Васильев в свои именины разместил в личном блоге скромный пост со словами: «С днем рождения меня!» Это вызвало настоящий ажиотаж в комментариях. Его поклонники, коллеги и российские звезды поспешили поздравить Александра Васильева с праздником.

«Уважаемый! Дорогой! Александр! Саша! Спасибо что родились в этот день! Спасибо за то, что сохранили для нас словосочетание «интеллигентный молодой человек». Будьте здоровы всегда! Спасибо за просвещение», — написала певица Лолита.

«Александр, всегда заряжаюсь от вас! С днем рождения», — отметилась ведущая Екатерина Стриженова.

«Поздравляю! Пусть радует все!» — сказала теледива Лариса Вербицкая.

«Ура! С днем рождения! Дорогой! Любимый! Обожаемый!» — не скрыла эмоций актриса Елена Валюшкина.

«Александр! Поздравляю Вас! Здоровья и счастья!» — пожелала артистка Дарья Повереннова.

«С днем рождения Вас! Прекрасного года!» — поддержал коллег певец Марк Тишман.

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