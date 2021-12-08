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«У тебя семья, ты сам отец!»: жена Михалкова трогательно поздравила сына Артема с днем рождения

Татьяна Михалкова похвалила наследника, что он избрал собственный путь, отдельный от отца.

«У тебя семья, ты сам отец!»: жена Михалкова трогательно поздравила сына Артема с днем рождения
Семья Никиты Михалкова. Фото: instagram.com/tatyanamixalkova/

8 декабря отмечает день рождения сын Никиты Михалкова Артем Михалков. Актеру и режиссеру исполнилось 46 лет.

Жена Никиты Сергеевича Татьяна Михалкова обратилась к наследнику в этот день с трогательными словами поздравлений и опубликовала фотографии из личного архива.

Никита Михалков с сыном. Скриншот: instagram.com/tatyanamixalkova/

«Куда уходит детство? У вас уже взрослая жизнь! Артем, с днем рождения! У тебя уже своя семья, ты уже сам отец, спасибо тебе за внучку Наташеньку и внука Александра. Спасибо, что ты самодостаточный, ты мог бы работать со студией отца, но ты создал свою студию! Желаю тебе сил, здоровья и любви.

Ждем твой новый фильм «Мистер Нокаут» о легенде бокса Валерии Попенченко!» — написала Татьяна Михалкова.

Артем Михалков с семьей. Скриншот: instagram.com/tatyanamixalkova/

Напомним, 8 декабря отмечает день рождения также историк моды и ведущий Александр Васильев.

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Артем Михалковпоздравление с днем рожденияТатьяна Михалкова