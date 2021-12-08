«Просто растоптали и забыли»: Дзюник рассказал об отношении Мордюковой к Рудинштейну

Как отметил продюсер, с коллегой можно было всегда посоветоваться.

Продюсер Леонид Дзюник на прощании с коллегой Марком Рудинштейном заявил, что он был его наставником и другом, сообщает с места событий корреспондент Teleprogramma.pro.

«С ним можно было всегда посоветоваться. И он никогда не отказывал в совете. Всегда с юмором, рассказывал анекдоты. Последний раз я его видел на фестивале «Будем жить». До его ухода из жизни я возил его по врачам. Он с его болезнями продолжал жить. Хотя ему говорили: «Остановись». Я вспомнил слова Нонны Мордюковой: «Если бы не Марк Рудинштейн нас бы просто растоптали и забыли. Благодаря Рудинштейну и его «Кинотавру» для нас сохранили российское кино». Леонид Дзюник

Как заметил присутствующий в зале кинорежиссер Аким Салбиев, у Марка Рудинштейна была мечта: он хотел сыграть в «Поминальной молитве» молочника Тевье.

«Я его спросил: «Зачем?» А он ответил: «Ты, наверное, забыл, что я Израилевич». Скольким людям он помог в 90-е годы. Я благодарен судьбе за то, что был знаком с ним», — заявил Салбиев.

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Напомним, что Марк Рудинштейн ушел из жизни в возрасте 75 лет. В сентябре этого года он перенес операцию по стентированию коронарных артерий. Добавим, что тело продюсера после траурной церемонии будет кремировано.

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