Тяжелая утрата: вдова и близкие рыдали у гроба Марка Рудинштейна на прощании в Доме кино

Известный продюсер ушел из жизни в возрасте 75 лет.

Вдова и близкие продюсера Марка Рудинштейна не смогли сдержать слез на прощании с ним в Доме кино в Москве, сообщает с места событий корреспондент Teleprogramma.pro.

Отметим, что прощание проходит достаточно скромно. Нет огромного количества венков и цветов, как на церемониях с другими звездами шоу-бизнеса. Нет и большого количества людей.

Напомним, что Марк Рудинштейн ушел из жизни в возрасте 75 лет. В сентябре этого года он перенес тяжелую операцию по стентированию коронарных артерий.

Добавим, что тело продюсера после траурной церемонии будет кремировано.

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