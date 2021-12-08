«Он никогда не вмешивался в работу жюри»: Абдрашитов – о Рудинштейне на «Кинотавре»

Кинорежиссер Вадим Абдрашитов на прощании с продюсером Марком Рудинштейном сказал теплые слова о нем, сообщает корреспондент Teleprogramma.pro.
«С Марком связан замечательный период жизни. Вообще идея «Кинотавра» могла прийти в голову только человеку, искренне любящему кино. Эта идея превратилась в праздник кинематографа. Конечно, без «Кинотавра» мы были бы живы, но преодолеть ту колоссальную черную дыру, которая образовалась тогда в кино, было невозможно.
Он никогда не вмешивался в работу жюри, а только следил за тем, чтобы всем было хорошо. Уход Марка — это уход части нашей жизни. Он был живой человек, мог что-то сказать не подумавши. Но это и отличает живого человека. Марк Рудинштейн — это отдельная глава в истории нашего кино, которая так и называется: «Марк Рудинштейн».
«Человек устраивал огромный праздник. А когда фестиваль заканчивался, Марк отдавал долги. Все это видели. Но никто никогда этого не рассказывал. Ему говорили: «Зачем ты это делаешь?» Но он не мог по-другому.
Это человек, который сделал то, что в принципе невозможно. Это человек, которого невозможно забыть. Он создал смотр индустрии за свой счет», — сказал на прощании кинопродюсер Владимир Муров.
Напомним, что Марк Рудинштейн ушел из жизни в возрасте 75 лет. В сентябре этого года он перенес операцию по стентированию коронарных артерий. Добавим, что тело продюсера после траурной церемонии будет кремировано.
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