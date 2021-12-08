«Он никогда не вмешивался в работу жюри»: Абдрашитов – о Рудинштейне на «Кинотавре»

«С Марком связан замечательный период жизни. Вообще идея «Кинотавра» могла прийти в голову только человеку, искренне любящему кино. Эта идея превратилась в праздник кинематографа. Конечно, без «Кинотавра» мы были бы живы, но преодолеть ту колоссальную черную дыру, которая образовалась тогда в кино, было невозможно.

Он никогда не вмешивался в работу жюри, а только следил за тем, чтобы всем было хорошо. Уход Марка — это уход части нашей жизни. Он был живой человек, мог что-то сказать не подумавши. Но это и отличает живого человека. Марк Рудинштейн — это отдельная глава в истории нашего кино, которая так и называется: «Марк Рудинштейн».