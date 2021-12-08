«Я 11 лет не мог с ним на одном гектаре разместиться»: Ярмольник высказался о Рудинштейне

Как отметил актер и телеведущий, это случилось после резонансных заявлений продюсера про известных артистов.

Актер Леонид Ярмольник в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что ему не хочется вспоминать свои натянутые отношения с продюсером Марком Рудинштейном.

«Ни слова не скажу, ни слова. Вы, наверное, когда происходит что-то знаете только, что происходит. Я 11 лет с ним на одном гектаре не мог разместиться. Это случилось после его заявлений про Сашу Абдулова, про Олега Янковского». Леонид Ярмольник

Как отметил Ярмольник, журналисты просто не все знают. «Такое ощущение, что вчера родились. Для меня просто не будет интереса говорить», — заметил Ярмольник.

Напомним, что в свое время Марк Рудинштейн подробно рассказывал о «проделках» звезд на «Кинотавре». Позже продюсер говорил, что его слова не предназначались для печати, но журналисты его обманули. Кроме того, Рудинштейн отмечал, что не хотел бы видеть Ярмольника на своих похоронах.

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