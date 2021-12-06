Виталина Цымбалюк-Романовская раскрыла правду об отношениях с Марком Рудинштейном

5 декабря стало известно об уходе из жизни Марка Рудинштейна. Общественность знала Марка Григорьевича не только как талантливого продюсера, актера, создателя кинофестиваля «Кинотавр», но и как эксперта разных ток-шоу.

Нередко в ходе этих программ Рудинштейн ругался с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Продюсер считал, что Виталина чуть ли не хотела убить своего экс-супруга Армена Джигарханяна. В одной из передач между двумя оппонентами едва ли не произошла драка. Но удалось ли им помириться перед уходом Марка Рудинштейна?

«Мне нечего сказать. Я его вообще не знала вне телеэфиров. И он меня не знал. Насколько я знаю, Армен Борисович тоже не общался с Марком Рудинштейном, — сказала Виталина Цымбалюк-Романовская Teleprogramma.pro Он только приходил на программы. Посторонний человек, участвующий в телешоу, и все».

Нередко на телеэфирах можно было увидеть и другого актера — Владимира Долинского.

«Я очень мало знал Марка Рудинштейна. Сказать мне нечего, кроме того, что я скорблю…» — отметил Владимир Долинский.

Напомним, 17 ноября Марк Рудинштейн был госпитализирован в реанимацию кардиологического отделения после инсульта. Вскоре СМИ сообщили, что у продюсера случился инфаркт.

Утром 25 ноября его перевели в нейрореанимацию, после чего в прессе появилась информация, что кинопродюсера подключили к аппарату ИВЛ. Он уже не мог дышать самостоятельно. Несколько месяцев назад Рудинштейну провели экстренную операцию по стентированию коронарных артерий.

Он ушел из жизни, не приходя в сознание, в больнице на Таганке.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!