«Он взял на себя роль плакальщика»: почему долгие годы враждовали Рудинштейн и Ярмольник

Продюсер Марк Рудинштейн был уважаем среди многих коллег, однако с некоторыми из них у него были серьезные конфликты. К примеру, он не раз резко высказывался в адрес актера и телеведущего Леонида Ярмольника.

«Он взял на себя роль плакальщика. Где хоронят — там Ярмольник! Я даже вспомнил гениальную фразу Папанова: сейчас же страшно не умереть, страшно, что за гробом будут стоять Ярмольники». Марк Рудинштейн

Как ранее отмечал Марк Рудинштейн, такие деятели, как Леонид Ярмольник, всегда стараются потянуть одеяло на себя. Поэтому он никогда не спешил дружить с подобными людьми.

По словам Рудинштейна, Ярмольник при любой возможности вцеплялся в него как клещ. Как говорил продюсер, он никогда не был в подобной тусовке, сообщает gq.ru.

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