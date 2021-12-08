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«Она для меня была тетей»: постаревший Боярский сказал трогательные слова на прощании с Ургант

Знаменитый актер тяжело переживает смерть известной советской актрисы.

«Она для меня была тетей»: постаревший Боярский сказал трогательные слова на прощании с Ургант
Михаил Боярский. Фото: Globallookpress.com

Актер Михаил Боярский появился в Александринском театре Санкт-Петербурга на похоронах бабушки телеведущего Ивана Урганта — советской актрисы Нины Ургант.

Михаил Боярский
Михаил Боярский. Фото: Валерий Фокин / КП-Санкт-Петербург

Надо сказать, что «главный мушкетер страны» заметно постарел за последнее время. При этом на его лице была печаль по коллеге.

«Она для меня была тетей. Наши два клана переплелись. Она была всегда хлебосольная, всегда внимательная. Я пришел, чтобы знали моя мама и отец, что я передал соболезнования».

Михаил Боярский

Напомним, что Нина Ургант в последние годы своей жизни страдала болезнью Паркинсона. На момент смерти ей было 92 года, сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

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