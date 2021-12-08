«Она для меня была тетей»: постаревший Боярский сказал трогательные слова на прощании с Ургант

Актер Михаил Боярский появился в Александринском театре Санкт-Петербурга на похоронах бабушки телеведущего Ивана Урганта — советской актрисы Нины Ургант.

Надо сказать, что «главный мушкетер страны» заметно постарел за последнее время. При этом на его лице была печаль по коллеге.

«Она для меня была тетей. Наши два клана переплелись. Она была всегда хлебосольная, всегда внимательная. Я пришел, чтобы знали моя мама и отец, что я передал соболезнования». Михаил Боярский

больше по теме Ургант прикрыл лицо черной маской и быстро прошел мимо журналистов на похоронах бабушки Прощание с Ниной Ургант проходит в Санкт-Петербурге.

Напомним, что Нина Ургант в последние годы своей жизни страдала болезнью Паркинсона. На момент смерти ей было 92 года, сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

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