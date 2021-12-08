«Я очень переживал»: Иван Ургант вспомнил, как посмотрел стриптиз в гостях у Михаила Боярского

Иван Ургант решил поделиться подробностями своей жизни в рамках шоу «Вечерний Ургант». Телезрителям он рассказал, как впервые в жизни увидел стриптиз. На тот момент будущему телеведущему было всего12 лет, а произошло все в доме Михаила Боярского.
Звезда «Трех мушкетеров» отмечал свой 41-й день рождения, а Ваня Ургант стал приглашенным гостем. Вечеринку он посетил вместе с отцом и бабушкой. Кто-то из гостей решил отличиться нетривиальным подарком, позвав в дом стриптизершу.
«Я очень переживал. Рядом стояла бабушка, папа. Я не хотел смотреть стриптиз в первый раз в своей жизни с ними», — рассказал Ургант.
Также телеведущий отметил, чтобы скрыть сильное волнение, он начал смеяться. Правда, смех получился неестественным. После праздника к нему подошел Михаил Боярский и признался, что ему в тот момент было не менее страшно.
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