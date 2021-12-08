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Ургант прикрыл лицо черной маской и быстро прошел мимо журналистов на похоронах бабушки

Прощание с Ниной Ургант проходит в Санкт-Петербурге.

Ургант прикрыл лицо черной маской и быстро прошел мимо журналистов на похоронах бабушки
Иван Ургант. Фото: Globallookpress.com

В Александринском театре Санкт-Петербурга началось прощание с актрисой Ниной Ургант. Проводить в последний путь звезду советского кино смогут все желающие.

Иван Ургант с женой
Иван Ургант с женой. Фото: Валерий Фокин / КП-Санкт-Петербург

Одним из первых на церемонии появился известный телеведущий Иван Ургант, внук актрисы. Его сопровождала жена Наталья. Иван, закрывая лицо черной маской, быстро пробежал мимо журналистов.

В театр также приехали вице-губернатор города на Неве Борис Пиотровский, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

Напомним, что Нина Ургант в последние годы своей жизни страдала болезнью Паркинсона. На момент смерти ей было 92 года.

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