Ургант прикрыл лицо черной маской и быстро прошел мимо журналистов на похоронах бабушки

Прощание с Ниной Ургант проходит в Санкт-Петербурге.

В Александринском театре Санкт-Петербурга началось прощание с актрисой Ниной Ургант. Проводить в последний путь звезду советского кино смогут все желающие.

Одним из первых на церемонии появился известный телеведущий Иван Ургант, внук актрисы. Его сопровождала жена Наталья. Иван, закрывая лицо черной маской, быстро пробежал мимо журналистов.

В театр также приехали вице-губернатор города на Неве Борис Пиотровский, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

Напомним, что Нина Ургант в последние годы своей жизни страдала болезнью Паркинсона. На момент смерти ей было 92 года.

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