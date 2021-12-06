«Легенда сцены»: Нина Ургант посмертно получила премию «Звезда театрала»

Нина Ургант 6 декабря, через 3 дня после своей кончины, получила посмертно премию «Звезда театрала» в номинации «Легенда сцены». Это единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий.
«Еще в октябре мы позвонили Андрею Урганту и Ивану. Сообщили о награде (еще когда она жива была). Мы знали, что она не придет, потому что болела… Но хотели вручить награду все равно. Такая династия, как Ургант, могла, конечно, возникнуть у такой неординарной женщины, как Нина Ургант. У легенд нет возраста и смерти…» — сказали организаторы мероприятия.
Напомним, Нина Ургант скончалась в Санкт-Петербурге в возрасте 92 лет. Ее внук Иван Ургант написал трогательное письмо-прощание о ней, вспомнив самые теплые моменты общения с бабушкой.
Также «Легендами сцены» были названы: хореограф Юрий Григорович, художественный руководитель Российского академического молодежного театра Алексей Бородин.
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