«Мы хотим уйти, а он держит»: Даня Милохин рассказал об «издевательствах» Ильи Авербуха

Как отметил блогер, хореограф заставляет их тренироваться с Евгенией Медведевой по ночам.

Блогер Даня Милохин рассказал об «издевательствах» хореографа Ильи Авербуха на шоу «Ледниковый период», где он выступает в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

Как отметила Евгения Медведева после очередного номера, она с ума сходила во время тренировок парных поддержек. По словам фигуристки, она сильно устала.

«Три часа ночи, мне страшно», — заявила Медведева. «Мы хотим уйти, а он нас держит», — заявил Даня Милохин, указав на Илью Авербуха, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что пара Милохин – Медведева считается одной из фавориток «Ледникового периода». Им очень благоволит в последнее время председатель жюри Татьяна Тарасова.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!