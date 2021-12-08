«Мы хотим уйти, а он держит»: Даня Милохин рассказал об «издевательствах» Ильи Авербуха

Блогер Даня Милохин рассказал об «издевательствах» хореографа Ильи Авербуха на шоу «Ледниковый период», где он выступает в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.
Как отметила Евгения Медведева после очередного номера, она с ума сходила во время тренировок парных поддержек. По словам фигуристки, она сильно устала.
«Три часа ночи, мне страшно», — заявила Медведева.
«Мы хотим уйти, а он нас держит», — заявил Даня Милохин, указав на Илью Авербуха, сообщает «Спорт-Экспресс».
Напомним, что пара Милохин – Медведева считается одной из фавориток «Ледникового периода». Им очень благоволит в последнее время председатель жюри Татьяна Тарасова.
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