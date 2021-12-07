И это не Ягудин: Тарасова назвала своего любимчика на «Ледниковом периоде»

Чем ближе финал, тем, обычно, жарче страсти. Так и происходит в эти дни на «Ледниковом периоде», восьмой сезон которого на Первом канале уже преодолел экватор.

Зрители и поклонники Ксении Бородиной, например, не смогли не заметить, как резка и категорична в адрес теледивы Татьяна Тарасова, председатель жюри. А вот о ее симпатии к другому участницу шоу заговорили на НТВ, в программе «Секрет на миллион». Там заслуженный тренер и призналась, что есть у нее в проекте любимчик.

«Говорят, ваш фаворит — Даня Милохин», — спросила ведущая проекта Лера Кудрявцева.

«Да», — не задумываясь, ответила Тарасова. И объяснила: «Он забавный парень. Мне он сразу понравился. Я с удовольствием за ним наблюдаю, мне кажется, что он очень хороший мальчишка очень».

Татьяна Анатольевна считает, что Даня Милохин схватывает на лету, не глух к советам и критике. Но после того, как он в первом же выпуске шоу уронил свою партнершу Евгению Медведеву, судья строго пригрозила, пообещала убить, если снова такое случится.

Хотя выдающийся тренер не раз подчеркивала, что у нее на льду не бывало любимчиков. Каждого своего воспитанника она помнит, ценит и любит. Однако не отрицает, что фигуриста Алексея Ягудина всегда выделяла чуть больше остальных.

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