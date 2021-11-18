Сама элегантность: Навка в пальто-кимоно лазурного цвета появилась на шоу «Ледниковый период»

Татьяна Навка уже давно покинула большой спорт. Но олимпийская чемпионка продолжает регулярно выходить на лед. Она тренирует будущих чемпионов и свою младшую дочку Надежду.

Девочка уже приносит домой медали. Она также любит наряжаться, как мама. Навка всегда продумывает свои образы для выходов в свет. Она также часто участвует в фотосессиях, где примеряет модные и романтичные образы.

Примечательно, что на днях состоялись съемки нового выпуска шоу «Ледниковый период». Не первый раз в кресле жюри сидит Татьяна. Компанию ей всегда составляет Татьяна Тарасова, а также приглашенные судьи.

На этот раз она облачилась в пальто-кимоно лазурного цвета с алым узором. Наряд дополнили крупные сережки и макияж в ярких тонах. Она собрала волосы в пучок, открыв шею.

Поклонники восхитились женственным нарядом. Многие одарили ее комплиментами. «Какая красивая», «Как вам идет образ», «Это ваш цвет», «Очень красивое пальто», «Это наряд запал в душу», «Просто роскошно! Вы точно самая стильная», «Прям красота! Такой необычный наряд», «Сколько у вас образов», «Вы всегда удивляете», «Такого пальто я не видела», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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