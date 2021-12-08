«Лебеди» — это посвящение»: Мамун раскрыла, как начинала путь к славе Кабаева и другие гимнастки

По словам олимпийской чемпионки, этому номеру несколько десятков лет.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, как начинала свой путь к славе выдающаяся гимнастка современности Алина Кабаева и другие звезды этого вида спорта.

«Для мира художественной гимнастики номер «Лебеди» — это как посвящение. Этому номеру несколько десятков лет. Если ты попал в этот номер — значит, ты считаешься перспективной гимнасткой». Маргарита Мамун

Как отметила Мамун, лебедем в свое время были Евгения Канаева, Ольга Капранова.

«Мне кажется, что и Алина Кабаева с Ириной Чащиной. Я так была счастлива, когда меня в 2010 году позвали выступать в «Лебеди». Я тогда еще не была в сборной России», — заявила Маргарита Мамун.

Напомним, что Маргарита Мамун победила на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Она выиграла личное первенство.

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