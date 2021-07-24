«Наше главное золотце»: Маргарита Мамун показала подросшего сына от мужа-пловца

В одной из последних публикаций личного микроблога гимнастки Маргариты Мамун появился снимок ее сына Льва. Примечательно, что годовалый малыш вовсю наблюдает за Олимпиадой в Токио.

Напомним, Мамун завоевала золото Олимпиады в Рио. Спортсменка с детства занимается художественной гимнастикой. А ее муж — Александр Сухоруков — плаванием. Знаменитости поженились восьмого сентября 2017 года. А спустя два года у Маргариты и Александра родился сын Лев.

Недавно Мамун показала, каким большим стал мальчик. Лев позировал для родительницы под деревьями в саду. Голубоглазый ангелочек внимательно смотрел на фотографировавшую его Маргариту. Для прогулки спортсменка нарядила малыша в белоснежную рубашку, а также в серые футболку и джоггеры. А на ногах Льва были крошечные кроссовки в цвет рубашки.

«Наше главное золотце! Которое тоже смотрит Олимпийские игры и желает нашим спортсменам терпения и удачи! Какие виды спорта, кроме художественной гимнастики, будете смотреть? За кого болеть?», — отметила Мамун.

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