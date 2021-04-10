«Принес в общую казну 550 тысяч рублей»: Маргарита Мамун приняла участие в благотворительном вечере Константина Хабенского

Гимнастка Маргарита Мамун запечатлелась со своим мужем — пловцом Александром Сухоруковым — на благотворительной акции фонда Константина Хабенского.

Спортсменка разместила на своей странице свежее фото в атласной юбке длины миди и пиджаке с V-образным вырезом. Классический look знаменитость разбавила смелым вырезом на юбке и лодочками на высоком каблуке.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в Рио рассказала, что этот снимок был сделан на вечере сбора средств для Благотворительного фонда Константина Хабенского.

«Все вместе мы собрали более трех миллионов рублей, и я очень рада, что тоже внесла вклад, предоставив в качестве лота свой купальник черного лебедя, в котором я выступала во время сезона 2016 года. И особенно приятно, что он принес в общую казну 550 тысяч рублей!», — похвасталась Маргарита.

Мамун отметила, что заявила о своей принадлежности к благотворительному делу намеренно. По мнению Маргариты, об этом важно сообщать публично.

«Обязательно об этом говорю, чтобы у вас, мои дорогие, осталась мысль, что благотворительность — это норма!», — подчеркнула гимнастка.

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