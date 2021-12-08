«Она говорила: «Молись!»: Мамун рассказала о жестоких словах Винер в свой адрес на Олимпиаде

По словам олимпийской чемпионки, ей было очень непросто на пути к победе.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о методах воспитания спортсменок тренера Ирины Винер.

«Я записал слова, которые сказала Ирина Винер на Олимпиаде. Страшные слова на самом деле. Как она вам говорила, ваш старший тренер. «У тебя папа умирает. Покажи это в своем выступлении», — сказал ведущий Борис Корчевников.

«Это было сложно. Это было выступление за папу на Олимпиаде. Ирина Александровна все время говорила: «За папу! Ради папы!» Она говорила: «Молись!» Язык моего тела выражал все то, что говорила Ирина Александровна». Маргарита Мамун

Напомним, что Маргарита Мамун победила на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Она выиграла личное первенство.

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