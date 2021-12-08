К чему ведет работа на износ: бывшая ученица Этери Тутберидзе уже в 16 лет стала тренером

Бывшая ученица Этери Тутберидзе, 16-летняя фигуристка Алена Канышева, в Instagram сообщила, что стала тренером в «Лиге фигурного катания». Известно, что она обучает азам мастерства старшую и младшую группу вместе с наставниками Полиной Глушак и Максимом Беляковым.

«Всем привет! Я спешу вам сообщить о том, что теперь являюсь частью «Лиги фигурного катания». Теперь я буду развиваться в качестве тренера». Алена Канышева

Напомним, что Алена Канышева начинала свою карьеру с женского одиночного катания именно в группе Этери Тутберидзе. В 2018 году в возрасте тринадцати лет завершила карьеру в одиночном катании и перешла в танцы на льду.

Добавим, что Этери Тутберидзе регулярно подвергается критике специалистов из мира фигурного катания. Многие отмечали, что она выжимает все соки из своих подопечных уже в юном возрасте.

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