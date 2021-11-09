«У меня все хорошо»: Косторная высказалась после удаления записи с благодарностью Тутберидзе

Как отметила фигуристка, она благодарна всем за поддержку.

Фигуристка Алена Косторная высказалась после удаления записи в Instagram с благодарностью своим тренерам. В первую очередь Этери Тутберидзе.

«Спасибо за поддержку. У меня все хорошо. Ничего говорить на эту тему я не буду». Алена Косторная

Ранее наставник из штаба Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз заявил, что ему не нужна благодарность от Алены Косторной. Его основная цель — помочь ей достичь максимума в результатах.

Напомним, что Алена Косторная в прошлом году ушла к Евгению Плющенко из-за конфликта с Этери Тутберидзе. В марте нынешнего года она приняла решение вернуться к наставнице, сообщает «Спорт-Экспресс».

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