«У меня все хорошо»: Косторная высказалась после удаления записи с благодарностью Тутберидзе

Фигуристка Алена Косторная высказалась после удаления записи в Instagram с благодарностью своим тренерам. В первую очередь Этери Тутберидзе.
«Спасибо за поддержку. У меня все хорошо. Ничего говорить на эту тему я не буду».
Ранее наставник из штаба Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз заявил, что ему не нужна благодарность от Алены Косторной. Его основная цель — помочь ей достичь максимума в результатах.
Напомним, что Алена Косторная в прошлом году ушла к Евгению Плющенко из-за конфликта с Этери Тутберидзе. В марте нынешнего года она приняла решение вернуться к наставнице, сообщает «Спорт-Экспресс».
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