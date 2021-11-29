На променаде по Минску: Пегова вслед за Королевой поддержала тренд на безрукавные пуховики

Ранее в такой же модели появилась на публике Елена Проклова.

Мода на безрукавные пуховики находит все больший отклик у звезд. Ранее в такой модели предстали на людях Юлия Михалкова, Наташа Королева и Елена Проклова.

Теперь актуальный экземпляр выбрала Ирина Пегова, которая вышла в нем на променад по Минску. Актриса предпочла удлиненную модель с поясом и меховым воротником. Звезде пришлось дополнительно утепляться. Под пуховиком у знаменитости проглядывался свитер и серая тонкая куртка.

Отметим, что Ирина Пегова приобрела пуховик модного цвета экрю. Об этом оттенке высказывался ведущий шоу «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев. Он замечал, что в этом сезоне очень актуальны оттенки белого, и рекомендовал обратить на них внимание.

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