«Это ли не красота?»: Пегова показала повзрослевшую дочь от Орлова, одетую в модный пуховик и платок

Ирина Пегова запечатлела свою дочь от Дмитрия Орлова на прогулке в Минске. Актриса часто бывает в поездках и старается брать с собой наследницу Татьяну, чтобы прививать у нее любовь к жизни, путешествиям и культуре.

Таня вышла на прогулку по белорусским просторам в модном пуховике-коконе и не менее актуальном головном уборе — шерстяном платке, завязанном вокруг шеи на русский манер.

«Это ли не красота?» — подписала фото Ирина Пегова.

К косынкам и платкам ранее, к слову, рекомендовала присмотреться Эвелина Хромченко. Стилист советовала забыть про ассоциации с бабушками, которые часто возникают у россиян. Во всем мире, заверила стилист, таких стереотипов нет, и женщины с удовольствием носят платки, в которых, к тому же, тепло и удобно.

Напомним, Ирина Пегова развелась с актером Дмитрием Орловым в 2011 году. Тогда их общей дочери было всего пять лет. Сейчас актриса поддерживает приятельские отношения с бывшим мужем, хотя первое время после развода была сильно обижена на него.

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