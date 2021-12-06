«Опаньки, вид сзади!»: Пегова в бикини на берегу моря засветила пышные бедра, когда ветер поднял халатик

Актриса отдыхает на заморском курорте с дочкой.

Звезда сериала «Пищеблок» Ирина Пегова вместе с дочкой Татьяной улетела подальше от зимы вечное лето. Оттуда актриса театра и кино активно публикует фото и видео, но не раскрывает своего местонахождения.

В новом видео, которое появилось на страничке Пеговой в Instagram, актриса устремилась навстречу морю прямо по скалам. Звезда при этом была в купальнике, а поверх него накинула халатик.

Морской бриз шаловливо поиграл с халатом, открывая взору зрителей виды на пышные бедра звезды. Поклонники поспешили оценить увиденное.

«Фигура огонь! Кровь с молоком!», «Опаньки! Первый раз вид сзади!», «Где ты, Ира?», «Отдыхай, ныряй, радуйся и живи», «В Москве зима и снег, пляжные видео видеть вдвойне приятно», — пишут фолловеры.

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