«Молодец!»: Топурия показала, как десятимесячный сын делает первые шаги и разговаривает

Кети Топурия является популярной певицей. Она давно стала солисткой группы «А’Студио». Кети успешно совмещает карьеру и материнство. Она признавалась, что мечтает иметь троих детей.

От первого брака у нее подрастает дочка Оливия. А в прошлом году артистка сыграла свадьбу с Львом Деньговым. Дипломату она подарила сына Адама. Она быстро вернулась в форму и уже спустя месяц снова выступала на сцене.

Теперь Топурия много гастролирует. Недавно она предстала в Дубае, а потом дала концерт в Москве. Но свободное время певица посвящает наследникам. Дочка растет модницей. Порой мама даже разрешает девочке краситься.

А теперь артистка засняла подросшего сына, которому накануне исполнилось 10 месяцев. Сначала малыш ползал у камина. Он играл с воздушным шариком.

Потом Кети показала, как кроха делает первые шаги. Адам встал у стола и стал на него опираться. Он был в серых джоггерах и кофте. Малыш стоял спиной к маме.

«Включить тебе мультик, Адам?» — просила звезда. «Рукой ты мне не приказывай. Скажи „да“. скажи и я включу», — добавила певица. «Да, да», — закричал он. «Молодец, хорошо! Ой, как ты стоишь» — восхитилась Кети.

Поклонники пришли в восторг от трогательного видео. Многие отметили, что Адам вырос и уже очень сообразительный. «Какой большой», «Уже болтает, как это мило», «Кети, какой у тебя сын», «Просто прелесть», «Это очень мило», «Понимает и отвечает», «Стоит и даже ходит, точно молодец», — стали писать подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.